Calciomercato Napoli, assalto a Petagna | Ecco l'offerta

CALCIOMERCATO NAPOLI PETAGNA / Il Napoli vuole chiudere il mercato invernale con l'acquisto di un centravanti. Oltre al giovane Mateta del Mainz, secondo 'Sky Sport' il club azzurro ha sulla lista anche se non soprattutto Andrea Petagna.

Per il bomber dellasarebbero già stati offerti 21 milioni di euro. Gli estensi avrebbero dato la disponibilità alla cessione - evidentemente a questa cifra - ma solo a giugno visto che l'ex Milan è considerato elemento fondamentale in chiave salvezza, mentre la società dilo vorrebbe subito. Vedremo come si evolverà la trattativa tra i due club.