BASKET KOBE BRYANT / AGGIORNAMENTO 23.30 - Tra le nove persone morte insieme a Kobe Bryant ci sarebbe, purtroppo, anche la figlia Gianna di soli 13 anni. Lo riporta il 'Los Angeles Times'.

ORE 22.00 - Arrivano conferme dagli States.

Nello schianto dell'elicottero, oltre a Kobe Bryant, hanno perso la vita anche altre nove persone compreso il pilota. tra queste ci sarebbe, purtroppo, anche la figlia Intanto piovono copiosi e da ogni dove i messaggi di cordoglio per la scomparsa di Bryant. Tra i primi ad arrivare quello del Milan, squadra per cui la leggenda dei Los Angeles Lakers, faceva il tifo. Tweet anche da parte del Coni e dell'Inter

Tutto il mondo dello sport è in profondo lutto per la morte dI Kobe Bryant. Fino ai 14 anni vissuto in Italia dove militò (alla Reggiana dall'89 al '91) suo papà Joe, l'ex cestista statunitense è mortodopo lo schianto dell'elicottero su cui viaggiava a Calabasas, in California. Con lui altre tre persone, oltre al pilota, hanno perso la vita.