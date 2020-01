Calciomercato Roma, dopo il derby è tempo di rinforzi

CALCIOMERCATO ROMA IBANEZ VILLAR / Tra i calciatori che hanno lasciato lo Stadio Olimpico dopo Roma-Lazio c'era anche Roger Ibanez. Anche se non ancora considerabile come un calciatore giallorosso, il difensore brasiliano, accompagnato dai genitori e dal suo agente, ha assistito alla bella prestazione della sua prossima squadra dopo essere arrivato a Fiumicino in tarda mattinata. L'Atalanta e Petrachi avevano già da tempo trovato un'intesa totale per il trasferimento dell'ex Fluminense nella Capitale, sulla base di un prestito con obbligo di riscatto a 8 milioni di euro più 2 di bonus.

LEGGI ANCHE >> Roma-Lazio, Fonseca: "Triste ma orgoglioso. Ecco cosa ci è mancato"

Il difensore 21enne non sarà l'unico volto nuovo che verrà accolto nei prossimi giorni. Tra lunedì e martedì è atteso nella capitale anche Gonzalo Villar.

LEGGI ANCHE >> Calciomercato Roma, Villar a un passo: il Valencia rinuncia. Ultime CM.IT

Dopo che il Valencia ha deciso di rinunciare ad esercitare il proprio diritto di prelazione sul centrocampista dell'Elche, anche a causa della volontà del centrocampista classe '98.