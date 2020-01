ROMA LAZIO SANTON / Titolare a sorpresa nel derby di questa sera, Davide Santon ha parlato dopo Roma-Lazio in zona mista. Ecco le sue parole raccolte dall'inviato di Calciomercato.it: "Penso che abbiamo condotto la partita nel modo giusto, con la cattiveria che serve in gare di questo tipo. C'è rammarico perché abbiamo avuto molte occasioni e bisognerebbe concretizzarle al meglio. Personalmente, come tutta la squadra del resto, non sono contento di questo pareggio perché meritavamo di più, ma è un punto che ci consente di mantenere il quarto posto".

LEGGI ANCHE ->>> Roma-Lazio, Fonseca: "Triste ma orgoglioso. Ecco cosa ci è mancato"

L'esterno difensivo ha poi parlato del rigore prima dato da Calvarese e poi tolto con la revisione al Var. "Per me il rigore era netto, in diretta mi sembrava netto. Non l'ho ancora rivisto, ma è intervenuto il Var e ovviamente dobbiamo accettarlo. Resta il rammarico delle occasioni avute, con un po' di fortuna in più forse la palla poteva entrare. Lazio da scudetto? E' una squadra forte. Quelle davanti vanno forte, ma ci siamo anche noi", ha concluso il terzino giallorosso.

Dall'inviato Daniele Trecca