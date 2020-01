ROMA LAZIO SIMONE INZAGHI / Finisce in parità il derby della Capitale. Al termine di Roma-Lazio ha parlato Simone Inzaghi, non proprio soddisfatto della prestazione della sua squadra: "Avevamo abituato bene i nostri tifosi - esordisce Inzaghi ai microfoni di 'Sky Sport' - La Roma ha fatto una grande partita, ho fatto i complimenti a Fonseca, vanno riconosciuti i meriti dell'avversario. Stasera abbiamo sbagliato tanto in diversi giocatori, la Roma ha fatto qualcosa di importante, noi dovevamo far meglio.

Mi aspettavo di più ma va bene così, ci teniamo stretto questo punto".

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo calcio CLICCA QUI

LUIS ALBERTO-CORREA - "Non erano al meglio, avrei voluto cambiarli in contemporanea, siamo arrivati con alcuni calciatori che non erano al top. Non è un problema se Luis è arrabbiato, si rifarà presto".