ROMA LAZIO FONSECA / "Sono triste, ma quello che hanno fatto i miei ragazzi mi rende orgoglioso". Così Paulo Fonseca dopo il derby con la Lazio terminato 1-1, risultato che sta sicuramente stretto alla Roma: "Abbiamo giocato con coraggio contro un avversario importante - ha aggiunto a 'Sky Sport' il tecnico giallorosso - giocando così è più facile credere in questa squadra.

Errore? Situazione infelice, ma Pau resta un grande portiere. Noi oggi meritavamo qualcosa di più.bene, hanno lavorato tanto, questo è importante per l'equilibrio della squadra. Non era facile contro la Lazio che si abbassa molto, purtroppo abbiamo sbagliato in zona gol".

