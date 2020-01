CALCIOMERCATO JUVENTUS PARATICI / Fabio Paratici ha risposto sul calciomercato Juventus prima del match del 'San Paolo' contro il Napoli: "Kurzawa-De Sciglio? Nel mercato nascono delle opportunità - le parole del Cfo bianconero a 'Sky Sport' - questo scambio è un'ipotesi portata avanti dai due club, vedremo nei prossimi giorni se sarà possibile.

? Contenti se rimane, ma vedremo il da farsi qualora arrivasse una proposta importante. Su di lui ci sono molti club, quindi vedremo... Se uscirà non verrà sostituito.? Abbiamo una rosa ampia e di qualità, i nostri giocatori sono appetiti e questo ci fa piacere ma per lui non è aperta nessuna trattativa né con Milan né col Barcellona", ha concluso Paratici.

LEGGI ANCHE ->>> Juventus, ostacolo per De Sciglio-Kurzawa: le ultime di CM.IT