CALCIOMERCATO INTER GABIGOL VICEPRESIDENTE FLAMENGO / L'Inter è ormai in procinto di chiudere per Eriksen dal Tottenham. Il danese sarà domani a Milano e dovrebbe rappresentare l'ultimo tassello in entrata, al netto di un eventuale arrivo di una nuova punta. Grande fermento inoltre anche in uscita dove in lista di sbarco c'è da tempo Gabigol, in attesa di capire il suo destino dopo l'exploit con la maglia del Flamengo. Secondo quanto sottolineato da 'Sky Sport' i nerazzurri potrebbero presto incassare proprio dal brasiliano una bella cifra. Per tutte le ultime notizie di calciomercato e gli aggiornamenti Clicca Qui!

Calciomercato Inter, Gabigol verso il Flamengo: vicepresidente in Italia

In ottica Gabigol il vicepresidente del Flamengo è arrivato in Italia oggi per chiudere la trattativa con un'offerta pronta da 18 milioni più il 20% della futura rivendita. L'obiettivo in tal senso sarebbe quello di chiudere il tutto entro martedì per poter chiudere una volta per tutte un capitolo aperto da troppo tempo. Dal canto suo il giovane brasiliano così facendo potrebbe restare nella realtà che lo ha fatto esplodere definitivamente. 34 reti più 11 assist nell'ultima stagione per l'ex centravanti del Santos.

