CALCIOMERCATO INTER ERIKSEN SENSI BARCELLONA / L'Inter si appresta ad accogliere Christian Eriksen. Il centrocampista danese sarà nelle prossime ore a Milano per sottoporsi alle visite mediche e firmare il suo nuovo contratto con la società nerazzurra. Un innesto di spessore internazionale per Antonio Conte, che deve fronteggiare il primo momento difficile in campionato dopo l'1-1 casalingo contro il Cagliari, per il terzo pareggio consecutivo che complica i piani scudetto di Lukaku e compagni. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, colpo Eriksen: domani a Milano

Prestazione sottotono per i nerazzurri al cospetto dell'ex Nainggolan, con in particolare Stefano Sensi a deludere le aspettative. Il centrocampista ex Sassuolo non ha ancora trovato la forma migliore dopo il lungo infortunio e rischia di perde la titolarità nello scacchiere di Conte con l'arrivo alla Pinetina di Eriksen.

Il Nazionale azzurro è lontano parente del giocatore ammirato ad inizio stagione, quando con le sue prestazioni era diventato in poco tempo una pedina fondamentale per le alchimie del tecnico salentino.

LEGGI ANCHE >>> Inter-Cagliari, Marotta dribbla Eriksen e Conte lasciando 'San Siro

Calciomercato Inter, rebus Sensi con Eriksen: pressing Barcellona

Una situazione che potrebbe portare Marotta e Ausilio a rivalutare il futuro di Sensi a fine stagione. Il numero 12 è sempre nei radar del Barcellona, con il suo agente che nei mesi scorsi è stato avvistato in volo verso la Catalogna. Il classe '95 è molto stimato dalla dirigenza blaugrana, fin dai tempi della sua militanza al Sassuolo. Un'offerta intorno ai 50 milioni di euro potrebbe allettare e non poco l'Inter, con il Barça che in casa nerazzurra guarda con attenzione anche a Lautaro Martinez per il post-Suarez. Sensi la scorsa estate è stato acquistato in prestito oneroso (5 milioni) con diritto di riscatto fissato a 20 milioni di euro, firmando un contratto fino al giugno 2023 con il sodalizio di Suning.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato, Inter e Juventus su Tonali | Le ultime di CM.IT

Calciomercato Inter e Napoli, nuova idea di scambio | Nomi a sorpresa!