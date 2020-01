PAGELLE E TABELLINO PRIMO TEMPO ROMA LAZIO / Allo Stadio Olimpico va in scena il derby della capitale tra Roma e Lazio. Dopo 26 minuti i giallorossi trovano il vantaggio grazie ad un'uscita sbagliata di Strakosha che si fa anticipare da Dzeko, con il numero nove che segna di testa il gol dell'1-0. Al 33' arriva il pareggio biancoceleste grazie ad una sconsiderata uscita di pugno di Pau Lopez che invece di mettere il pallone in calcio d'angolo lo respinge verso la propria porta dove Acerbi infila il gol dell'1-1. A quattro minuti dall'inizio della ripresa, Kluivert viene atterrato da Patric in area. Inizialmente l'arbitro Mazzoleni assegna il rigore, ma poi con l'aiuto del var annulla la decisione. Tanti dubbi sulla decisione del direttore di gara. Per tutta la ripresa i giallorossi creano pericoli ma non riescono a segnare il gol decisivo. Derby della capitale che termina 1-1. Un buon punto per una Lazio impaurita, Roma di Fonseca che avrebbe meritato di più.

ROMA

Pau Lopez 4- Il suo errore pregiudica una grande partita della sua squadra. Errore imperdonabile.

Santon 6- Partita molto ordinata la sua, riesce a contenere bene Lazzari. (dal 83' Kolarov 5.5- Entra e non riesce subito a stare dietro a Lazzari.)

Mancini 6.5- Copre benissimo insieme al compagno di reparto inglese, grande partita per la difesa.

Smalling 7- Partita perfetta del difensore inglese, vince tutti i duelli e non sbaglia nulla

Spinazzola 6- Spinge molto sfruttando la sua forma fisica, buona partita anche in fase difensiva

Veretout 5.5- Non è molto brillante e determinato come al solito, sembra spento. (dal 89' Pastore S.V.)

Cristante 6- Reupera molti palloni, ma spesso sbaglia il passaggio

Under 7- Grande partita del giocatore turco, riesce a saltare spesso la difesa avversaria ed è il più pericoloso.

Pellegrini 5.5- Forse sente la pressione del derby, oltre al palo non fa molto.

Kluivert 5- Sbaglia spesso la decisione palla al piedi, prova troppo spesso il numero dimostrando la sua immaturità. (dal 80' Perotti S.V.)

Dzeko 6.5- Riesce a segnare anticipando benissimo Strakosha, nella ripresa però non è cinico.

All. Fonseca 6.5- La sua Roma entra molto determinata e porta a casa un pareggio che gli va molto stretto.

Il tecnico portoghese prepara benissimo la gara e riesce ad impostare una difesa perfetta.

LAZIO

Strakosha 5- Grave errore sul gol di Dzeko, nella ripresa effettua un paio di interventi decisivi

Luiz Felipe 5- Molto in difficoltà contro l'attacco giallorosso, l'ammonizione ne pregiudica la gara. (dal 46' Patric 5- Graziato forse dall'arbitro, non entra con la determinazione giusta e rischia di regalare il rigore alla Roma)

Acerbi 7- Un giocatore che migliora costantemente. Nel primo tempo fa un grande intervento in acrobazia per chiudere Dzeko, il gol ne imprezziosisce la gara.

Radu 6- Partita ordinata, fa il suo senza eccedere

Lazzari 6- Sempre pericoloso quando parte in velocità, anche se Santon lo limita bene

Milinkovic-Savic 4.5- Perde tutti i duelli a centrocampo, non riesce ad essere incisivo

Leiva 6- Tanta grinta come sempre, corre dietro a tutti alla ricerca del pallone.

Luis Alberto 5.5- Partita priva di iniziative, non al meglio. (dal 70' Parolo 6-Entra per dare una mano in fase di contenimento e lo fa bene.)

Lulic 5.5- Soffre molto Under, in attacco però riesce sempre a crossare.

Correa 5.5- Forse rientra troppo presto dall'infortunio, non riesce quasi mai a sfruttare la velocità ed a rendersi pericoloso. (dal 75' Caicedo 6- Fa molte sponde e fa salire bene la squadra.)

Immobile 5- Non una buona partita la sua, non riesce ad essere pericoloso.

All. Inzaghi 6- Lazio che sembra impaurita, non riesce a rendere pericolosa e deve ringraziare il portiere avversario per il punto guadagnato.

Arbitro: Calvarese 5- Tanti dubbi sul contatto Patric-Under, spesso sbaglia le decisioni sui falli.

TABELLINO

ROMA-LAZIO 1-1

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Santon (dal 82' Kolarov), Mancini, Smalling, Spinazzola; Veretout (dal 90' Pastore), Cristante; Under, Pellegrini, Kluivert (dal 80' Perotti); Dzeko. A disposizione: Mirante, Fuzato, Cetin, Peres, Florenzi, Fazio, Kolarov, Jesus, Kalinic. All. Fonseca

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe (dal 46' Patric), Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto (dal 70' Parolo), Lulic; Correa (dal 76' Caicedo), Immobile. A disposizione: Guerrieri, Proto, Vavro, Anderson, Bastos, Berisha, Minala, Jony, Adenkanye. All. Inzaghi

Arbitro: Gianpaolo Calvarese (sezione di Teramo)

Var: Paolo Silvio Mazzoleni (Bergamo)

Ammoniti: 40' Luiz Felipe, 52' Dzeko, 83' Lulic, 86' Kolarov, 92' Immobile

Espulsi:

Marcatori: 26' Dzeko, 33' Acerbi

Marco Deiana