Roma-Lazio, Tare non ha dubbi: l'annuncio sul mercato

CALCIOMERCATO LAZIO TARE SCUDETTO / Giorno di derby in casa Lazio. Ostacolo importante in ottica scudetto per i biancocelesti che puntano ad approfittare del mezzo passo falso dell'Inter. Nel pre-partita della gara contro la Roma, il ds laziale Tare ha parlato a 'Sky Sport': "È un campionato a sé, la sappiamo bene cosa vuol dire. Ma la viviamo con grande determinazione, ma senza pressione. Abbiamo preparato la settimana così, in serenità e per cercare la vittoria. Vincere oggi vuol dire fare un passo importante verso il nostro obiettivo e battere una diretta concorrente. Scudetto? Prima il nostro obiettivo, vogliamo andare in Champions League. Tanta gente aveva dei dubbi ad inizio stagione, ma anche due mesi fa. Ma il calcio è anche questo, ogni settimana si può cambiare il giudizio.

Se a 5-6 giornate saremo nelle condizioni giuste, non ci nasconderemo".

LEGGI ANCHE >>> FOTO CM.IT - Roma-Lazio, altro striscione contro Zaniolo

Calciomercato Lazio, il messaggio di Tare

Tare ha quindi proseguito su difesa e mercato: "Io non ho niente da dire, l'unica cosa che so è che la nostra è la seconda difesa del campionato. Il portiere sta facendo un campionato straordinario. Non dobbiamo esaltarci, abbiamo iniziato il percorso molto tempo fa e bisogna fare un passo dopo l'altro. Dobbiamo essere bravi e avere umiltà, per portare la società più avanti possibile. Poi ognuno fa la sua valutazione. Mercato? Gli equilibri sono importanti. Siamo molto attenti a queste cose. Non vediamo in questo momento qualcosa che ci può aiutare. Con questa rosa che abbiamo, solo con il campionato, siamo più che competitivi".

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Roma-Lazio, Inzaghi: ''Riscattare Napoli. Derby importante ma mancano altre 19 finali''