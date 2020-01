Calciomercato, dalla Francia: Cavani alle visite mediche

CALCIOMERCATO PSG CAVANI / Titoli di coda per l'avventura di Edinson Cavani che sta per lasciare il Paris Saint-Germain con sei mesi d'anticipo rispetto alla naturale scadenza del suo contratto.

Non convocato per la sfida di questa sera contro il Lille, l'uruguaiano è ad un passo dal trasferimento, conche restano fortemente interessate, ma in Francia danno per fatto il passaggio all'. Per tutte le ultime notizie di calciomercato e gli aggiornamenti

A riferirlo, in particolare, è il portale 'footmercato', secondo il quale mancherebbero ancora dei dettagli da sistemare tra le due società prima della fumata bianca, ma fonti parigine avrebbero svelato che il 'Matador' avrebbe già sostenuto e superato le visite mediche che precedono le firme sui contratti con i 'Colchoneros'. Attendiamo sviluppi.