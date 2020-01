CALCIOMERCATO ROMA PETRACHI / Ore fondamentali per la Roma, tra campo e calciomercato. Pochi minuti al fischio d'inizio del derby contro la Lazio, mentre i giallorossi stringono anche per i nuovi rinforzi necessari per completare la rosa del tecnico Fonseca. Ai microfoni di 'Sky', il Ds romanista Gianluca Petrachi fa il punto della situazione. Per tutte le ultime notizie di calciomercato e gli aggiornamenti Clicca Qui!

CARLES PEREZ - "Andiamo avanti con la nostra filosofia di investire su ragazzi giovani e di prospettiva, stiamo andando avanti. La trattaiva è ben avviata, col Barcellona ci sono ottimi rapporti. Col giocatore si sta parlando, bisogna convincerlo del progetto tecnico, sono cose che si fanno. Sono ottimista, ma non amo dire che abbiamo preso un giocatore finché non ci sono le firme. Recompra al Barcellona? Credo che tutta la Roma sta dimostrando la propria forza, la Roma non è la succursale di nessuno e nella nostra mentalità vogliamo fare nostri i giocatori. Non c'è alcuna recompra, nessuna clausola". Confermata, dunque, l'anticipazione di Calciomercato.it sulla trattativa avanzata per Carles Perez.

VILLAR - "È quel profilo giovane di cui parlavo qualche settimane fa.

Ha grande qualità, margini di miglioramento incredibili. Si sposa con la visione tecnica dell'allenatore Fonseca, col Valencia ci abbiamo parlato, anche con l'Elche. Stiamo facendo le ultime valutazioni. Speriamo di portarlo quanto prima".

MERCATO CHIUSO? - "Abbiamo creduto di prendere un ragazzo giovane come Ibanez, un ragazzo nel quale crediamo molto e pensiamo sarà un prospetto importante per la difesa del futuro della Roma. Già da quest'anno ma soprattutto nella prossima stagione avremo un calciatore giovane ed importante".

Si parla anche di campo, con il paragone con la classifica della Lazio: "Differenza eccessiva? Assolutamente no. Quando ho parlato di anno zero è perché a Roma si è fatta una vera e propria rivoluzione. Sono cambiate tante cose, non ci dimentichiamo che sono arrivato a Roma con un tutto contro tutti, c'erano state due uscite eccellenti e una tifoseria in subbuglio. La Roma sta facendo il campionato che deve fare, sta cercando di crescere in tutti gli aspetti, io credo che questo percorso nelle mille difficoltà che abbiamo affrontato sta andando avanti come ci aspettavamo. Se facciamo dei paragoni con la Lazio siamo tutti fuori strada, da anni giocani insieme e si conoscono e hanno certezze. I punti fatti non sono tantissimi ma rispecchiano quello che abbiamo vissuto".