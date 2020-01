PAGELLE E TABELLINO VERONA LECCE / Gli scaligeri travolgono i salentini. E' questo il verdetto che viene fuori dalla partita del Bentegodi in cui i padroni di casa lasciano in mano agli ospiti soltanto i primissimi minuti di gioco. Trascinato da un Lazovic in versione Frecciarossa e da un Veloso impeccabile in cabina di regia, il Verona non fatica troppo ad avere ragione dei giallorossi con i gol di Dawidowicz, Pessina e di Pazzini su rigore nel finale. Lecce anche sfortunato perchè perde già al 28' Gabriel per infortunio e nel finale Tachtsidis uscito in barella, che sembra molto grave. Out anche Dell'Orco per doppio giallo che, in vista del prossimo impegno, rimpolpa e non poco i grattacapi del tecnico Liverani. Ad ogni modo troppo forte la squadra di Juric per questo Lecce.

VERONA HELLAS

Silvestri 6 - Poco operativo, l'unica conclusione pericolosa è sventata dalla traversa.

Rrahmani 6,5 - Si spinge molto palla al piede, a supporto della manovra. Difende con personalità e arriva al tiro con una gran botta da fuori respinta da Gabriel.

Kumbulla 6,5 - Controlla bene sia Lapadula che Babacar. Manovra in scioltezza nella fase di primo possesso.

Dawidowicz 7 - Realizza il gol del vantaggio bruciando sia Lucioni che Babacar in marcatura e incornando di testa verso la porta di Gabriel. Insuperabile in difesa.

Faraoni 6 - Non morde troppo sulla fascia e nemmeno soffre in fase di ripiego. Anche perché c'è ben poco da ripiegare nella gara del Bentegodi.

Amrabat 7 - Macina gioco e corsa in mezzo al campo, guadagnando con un taglio delizioso il calcio di rigore poi realizzato da Pazzini. Sostanza e quantità da vendere. Dall'89' Badu s.v.

Veloso 7 - Geometra nella mediana del Verona, capisce sempre le intenzioni degli avversari ponendosi come ostacolo difficile da superare. In fase di impostazione è impeccabile, così come sulle palle da fermo.

Lazovic 7,5 - Sgroppa a tratti come un forsennato, fornendo a Pessina un meraviglioso assist ripetuto poco senza la stessa fortuna. Imprendibile per i difensori salentini, manda Amrabat in porta con un filtrante da capogiro con cui il compagno di reparto guadagna il rigore del tris.

Verre 6 - Gara senza infamia e senza lode per lui, che avrebbe potuto sicuramente fare qualcosa di più in una giornata così. Compitino. Dal 49' Borini 6 - Entra a risultato già acquisito e nel momento in cui il gioco del Verona rallenta.

Pessina 7 - Bruciante la sua entrata in area per cogliere l'ottimo assist di Lazovic che vale il gol del raddoppio. Si muove molto mandando in bambola i centrali leccesi.

Di Carmine 6 - Nonostante la mole di gioco costruita dai compagni conclude poco, anche perchè gioca più di sponda che come ariete. Dal 73' Pazzini 6,5 - Gioco compassato al momento del suo ingresso, ma trova comunque il modo di metterci il timbro su rigore guadagnato da Amrabat.

All. Juric 7,5 - Vittoria netta del suo Verona, sia sul piano del gioco che del risultato finale ampiamente largo. Dilagante sulle fasce il gioco dei suoi, soprattutto dal lato di Lazovic. Grande prova anche in difesa.

LECCE

Gabriel 6,5 - Effettua una ottima respinta sulla botta da fuori di Rrhamani prima di uscire a causa di un infortunio che brucia uno dei tre cambi a disposizione di Liverani. Subisce il gol di Dawidowicz su cui però è incolpevole. Dal 28' Vigorito 5 - A pochi minuti dal suo improvviso ingresso deve arrendersi al colpo di testa di Pessina, che vale il raddoppio gialloblù.

Miracola su tiro ravvicinato di Pessina ad inizio ripresa ma naufraga su Amrabat nel finale concedendo il rigore del tris firmato da Pazzini.

Rispoli 5 - Timido, resta arroccato dietro senza riuscire a fare molto nemmeno in marcatura.

Lucioni 4 - Errori in fase di impostazione, così come in marcatura fra i quali quello grave, su Dawidowicz che non riesce a seguire. È l'uscita dal terreno di gioco prima dell'intervallo a sancire una bocciatura evidente. Dal 42' Majer 6 - Colpisce subito la traversa con una botta da fuori che non avrebbe lasciato scampo a Silvestri. Il suo ingresso regala qualche minuto di brio al gioco del Lecce, che però nella ripresa torna inconcludente.

Rossettini 5,5 - Non commette errori gravi, anche se Pessina e Lazovic lo mettono in difficoltà.

Dell'Orco 4,5 - Mai una sgroppata offensiva, insicuro in difesa. E nel finale completa l'opera con il doppio giallo che ne decreta l'espulsione.

Donati 5 - I dirimpettai veronesi non lo fanno ragionare, costringendolo sempre ad inseguire. Spesso a vuoto.

Tachtsidis 5 - Il suo gioco è compassato, troppo lento e prevedibile. E la manovra ne risente. Esce in barella e con le mani al volto ad un minuto dalla fine del match per un infortunio al ginocchio che è sembrato subito grave.

Deiola 5 - Latitano i suoi inserimenti, in difficoltà anche nell'inseguire e fermare gli avversari a centrocampo.

Mancosu 5 - Poco lucido le poche volte che riesce a portare palla a ridosso dell'area scaligera, finendo spesso col perderla.

Lapadula 5,5 - Una sola debole conclusione finita comunque a lato per lui, ma almeno è piuttosto mobile e prova ad aiutare i portatori di palla che provano ad impostare con fatica.

Babacar 5 - Dawidowicz lo brucia sugli sviluppi del corner in cui stacca di testa per la rete del vantaggio. Sotto porta non si vede mai. Dal 69' Meccariello 5,5 - Praticamente già finita la partita al momento del suo ingresso in campo, si vede poco.

All. Liverani 4 - Perdere così fa male, senza reagire mai. Eppure il suo Lecce sembra godere di un buon impatto alla gara nei primissimi minuti, salvo sgretolarsi a poco a poco. In difesa c'è il festival dell'errore, in avanti la sterilità del reparto offensivo. La salvezza così è difficile.

Arbitro: Abisso 6,5 - Nessun episodio dubbio, sacrosanto il doppio giallo rifilato a Dell'Orco. Direzione di gara molto buona.

TABELLINO

Verona Hellas-Lecce 3-0

Verona Hellas (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Dawidowicz; Faraoni, Amrabat (dall'89' Badu), Veloso, Lazovic; Pessina, Verre (dal 49' Borini); Di Carmine (dal 73' Pazzini). A disposizione: Gunter, Vitale, Empereur, Adjapong, Bocchetti, Jocic, Stepinski, Radunovic, Berardi A. All.: Juric.

Lecce (4-3-1-2): Gabriel (dal 28' Vigorito); Rispoli, Lucioni (dal 42' Majer), Rossettini, Dell'Orco; Donati, Tachtsidis, Deiola; Mancosu; Lapadula, Babacar (dal 69' Meccariello). A disposizione: Vera, Colella, Falco, Shakhov, Rimoli, Chironi. All.: Liverani.

Arbitro: Rosario Abisso (Sez. di Palermo)

Marcatori: 19' Dawidowicz (V), 34' Pessina (V), 87' Pazzini (V) (rig.)

Ammoniti: 30' Faraoni (V), 59' Dell'Orco (L), 65' Amrabat (V)

Espulsi: 67' Dell'Orco (L)