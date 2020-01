PAGELLE E TABELLINO SAMPDORIA SASSUOLO/ Termina a reti inviolate il match al Ferraris. Non basta la superiorità numerica dei doriani, dopo l’espulsione a metà del primo tempo di Peluso, a portare a casa i tre punti della vittoria. Un Sassuolo tutto cuore e grinta rischia il colpaccio colpendo un palo con Caputo. La Sampdoria fino all’ultimo prova a sfruttare la stanchezza della squadra di De Zerbi per affondare il colpo. Linetty sul finire trovare un l'opposizione di Obiang, migliore del match. Pomeriggio poco positivo per la coppia d'attacco dorina, Gabbiadini pur con un inizio interessante non aiuta Quagliarella.

SAMPDORIA

Audero 6 – Prontezza di riflessi su Caputo.

Bereszynski 6 – Sempre attento su Boga, una certezza sulla corsia esterna. In superiorità numerica gli riesce tutto con semplicità. Ammonito salterà il match contro il Napoli. Dal 72’ Vieira – minuti positivi senza incidere.

Colley 6 – Con un solitario Caputo non ha problemi. Guida con ordine il reparto nonostante l’ammonizione.

Tonelli 6 – Inizia con due malintesi con Audero ma prosegue il match senza preoccupazioni. Dal 72’ Regini sv

Augello 6 - Prima partita da titolare. Cresce nella ripresa, si propone e parte sulla corsia esterna. Spesso lasciato libero di sfondare la linea difensiva emiliana.

Linetty 6,5 – Varia su tutto l’arco del centrocampo. Salta l’uomo e si fa trovare dai compagni.

Thorsby 6,5 – Grande filtro in mezzo al campo, corre tanto e non si risparmia. Decisivi i suoi raddoppi su Boga.

Ekdal 6 – Buon metronomo del centrocampo, è ovunque. Smista un numero non indifferente di palloni.

Ramirez 6 – Indiscutibile in entrambe le fasi di gioco. Si inserisce tra le linee con disinvoltura arrivando fin dentro l’area avversaria. Dal 60’ Caprari 6 – Dà la spinta decisiva come Linetty sul lato opposto per caricare la squadra. Ribalta l’azione e si fa tutto il campo servendo Quagliarella.

Quagliarella 6 – Sempre trascinatore della squadra anche quando si vede di meno. Sua la prima vera chance del pomeriggio. Pericoloso in tutte le sue giocate. Salta l’uomo per servire al meglio il compagno di reparto.

Gabbiadini 5,5 – Lotta per liberarsi dalla gabbia di Romagna che lo contiene. Prova soluzioni personali.

All. Ranieri 5,5 - Nonostante la superiorità la squadra presenta uno sterile attacco e possesso palla. Prova a smuovere i suoi inserendo uomini freschi nel momento di sofferenza del Sassuolo senza ottenere risultati.

SASSUOLO

Consigli 6 – Si fa trovare pronto sul tiro di Gabbiadini. Prodezza doppia su Linetty.

Toljan 6 – Va in difficoltà su Ramirez.

Fatica a contenere l’esuberanza dell’uruguaiano e la crescita di Augello.

Romagna 6,5 – Dà sicurezza al reparto. Attento, riesce ad anticipare con puntualità gli affondi di Gabbiadini e Ramirez. Un muro in difesa.

Peluso 5,5 – Lascia la squadra in dieci uomini. Punito forse con troppa severità da Piccinini per un fallo da giallo, non da rosso diretto.

Kyriakopoulos 6 – Dialogo interessante con Boga fino all’espulsione di Peluso. Scala come difensore centrale quando rimangono con un uomo in meno. Meno sicuro del primo tempo.

Obiang 6,5 – Rimane basso, evita che gli avversari prendano campo e aumentino il ritmo soprattutto a centrocampo. Prova percussioni personali interessanti con l’aiuto di Rogerio.

Locatelli 6 – Buone iniziative certe volte sterili. Più offensivo nella ripresa, partecipa attivamente alle incursioni.

Berardi 6,5 – Pressing su Augello. Grande mano in fase difensiva, si sacrifica tanto soprattutto quando la squadra gioca in dieci. Recupera palloni importanti per far ripartire i compagni. Dal 90’ Djuricic sv

Traorè 6 – Un buona mezzora in cui si inserisce tra le linee, gioca nello stretto con disinvoltura. Sostituzione tattica dopo l’espulsione di Peluso. Dal 28’ Rogerio 6 – Buon impatto. Intesa positiva con Boga sulla fascia sinistra. Presente soprattutto in copertura.

Boga 6,5 – Prova dribbling e giocate ma viene sempre raddoppiato. Fatica a crearsi lo spazio per gli affondi nell’area doriana e a tenere il pallone. Colpisce il palo, attraversa la linea di porta ma va fuori.

Caputo 6,5 – Lotta di fisico per tenere palla, riesce a far salire la squadra. Su un’azione di contropiede colpisce il palo, sfortunato. Dal 85’ Muldur sv

All. De Zerbi 6,5– Squadra ben messa in campo. Anche in inferiorità i suoi uomini non abbassano il ritmo e mantengono la propria idea di gioco.

Arbitro Piccinini 5,5 – Esagerato il rosso diretto per Peluso nel primo tempo. Gestisce il resto del pomeriggio senza problemi.

TABELLINO

SAMPDORIA-SASSUOLO:0-0

SAMPDORIA( 4-3-1-2): Audero; Bereszynski ( 72’ Vieira), Colley, Tonelli (72’Regini), Augello; Linetty, Thorsby, Ekdal; Ramirez ( 60’ Caprari); Quagliarella, Gabbiadini. A disp.: Seculin, Falcone,Piccinini, Muldur, Murru, Bertolacci, Jankto, Leris, Maroni, Barreto, Falcone, Bonazzoli. All. Ranieri.

SASSUOLO(4-2-3-1): Consigli; Toljan, Romagna, Peluso, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Berardi ( 90’ Djuricic), Traorè ( 29’ Rogerio), Boga; Caputo ( 85’ Muldur). A disp.: Pegolo, Turati, Marlon, Magnanelli, Bourabia, Defrel, Raspadori

Marcatori:

Arbitro: Piccinini sez. di Forlì

Ammoniti: 28’Ekdal (Samp), 49’ Colley (Samp), 69’ Breszynski ( Samp), 79’ Gabbiadini (Samp), 91’ Rogerio (Sas)

Espulsi: 26’ Peluso (Sas)