Calciomercato Roma, si avvicina Carles Perez: ultime CM.IT

CALCIOMERCATO ROMA PEREZ / Carles Perez si avvicina alla Roma. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, i giallorossi (che hanno bloccato anche Villar dall'Elche) sono sempre più ottimisti per la chiusura dell’affare che dipendeva principalmente dalla volontà del calciatore.

L’attaccante, che come ha dichiarato Ariedo Braida ai nostri microfoni ricorda, è rimasto sorpreso dalla decisone di, che gli ha chiesto di trovarsi una nuova squadra a sei giorni dalla chiusura del mercato.

Calciomercato Roma, affare Perez in chiusura

La società capitolina ha trovato quasi subito una bozza d’accordo col Barcellona per un prestito con diritto di riscatto per circa 15 milioni, che si trasformerebbe in obbligo a determinate condizioni, le quali si stanno stabilendo in queste ore. Si attende l’ok definitivo da parte del ragazzo e del suo agente, Arturo Canales: i contatti vanno avanti in queste ore, la fumata bianca sembra ormai imminente.

Eleonora Trotta - Mirko Calemme

