INTER CAGLIARI STELLINI / Non c'è Conte davanti ai microfoni al termine di Inter-Cagliari, con i nerazzurri bloccati sull'1-1.

A parlare in conferenza stampa al termine del match è il vice del tecnico interista, Cristian: "Non era l'ultima partita del campionato, dovevamo essere più intelligenti e lucidi nel finale. Manganiello? Stava arbitrando con il giusto metro, poi ha perso lucidità nell'ultima parte. Gli arbitri che sono venuti qui nelle ultime settimane non sono stati molto tranquilli. Lautaro? Ha avuto una reazione eccessiva. Deve capire che ci sono ancora altre partite. Sicuramente ne farà tesoro per non sbagliare più in futuro".