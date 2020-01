Calciomercato Milan, Suso vuole il Siviglia: si tratta. Ultime CM.IT

CALCIOMERCATO MILAN SUSO SIVIGLIA / Il Siviglia fa sul serio per Suso. Gli andalusi, dopo aver chiuso il colpo En-Nesyri vogliono completare l'attacco a con un esterno offensivo, ma visti i 20 milioni investiti per il marocchino sono in cerca di una soluzione low-cost almeno nell'immediato.

Gli andalusi, dopo aver valutato anche, hanno riaperto i contatti per, soluzione che dieci giorni fa avevano scartato proprio per le condizioni economiche dell'affare.

In queste ore i rossoneri hanno aperto alla soluzione del prestito, ma c'è ancora distanza sulle condizioni che trasformerebbero il diritto di riscatto in un obbligo che costerebbe oltre 20 milioni di euro e che il Siviglia vorrebbe evitare. I contatti vanno avanti e la soluzione è graditissima al calciatore, che con l'avvento di Ibrahimovic sembra ormai aver definitivamente il posto a vantaggio di Castillejo e al Pizjuan ritroverebbe Lopetegui, che lo stima e lo convocò ai tempi della Nazionale spagnola.

