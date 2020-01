INTER CAGLIARI SKRINIAR / Milan Skriniar fermato dall'influenza nel primo tempo del match tra Inter e Cagliari. Il difensore sloveno è stato sostituito con Godin dopo soli 16 minuti, accusando dei giramenti di testa che lo hanno costretto al cambio.

Nulla di preoccupante comunque per l'ex, che dovrebbe tornare disponibile già mercoledì in Coppa Italia con la Fiorentina.

Nella sfida dei quarti contro i viola non ci sarà invece Marcelo Brozovic, alle prese con l'infortunio alla caviglia accusato nella trasferta di Lecce. Lo staff medico nerazzurro proverà a rimetterlo a disposizione di Conte per la prossima gara di campionato in casa dell'Udinese.