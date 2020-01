INTER BARGIGGIA CONTE / Post-partita rovente per Inter-Cagliari. Il match di 'San Siro' termina 1-1 tra le polemiche dei nerazzurri e la rabbia per l'ennesimo pareggio che rischia di far allontanare sempre di più la Juventus e ora anche la Lazio. Sui social, inevitabile, la discussione si fa rovente.

In particolare il giornalista 'Mediaset' Paolomette nel mirino il tecnico interista Antoniocon un tweet pungente: "Adesso a Conte comprategli anchegiovane e; E poi raddoppiategli lo stipendio. Magari è la volta buona che smette di lamentarsi". Per tutte le ultime notizie di calciomercato e gli aggiornamenti