SONDAGGIO CM.IT - Roma-Lazio, derby biancoceleste di misura!

SONDAGGIO CM.IT ROMA LAZIO / Alle 18, la Capitale si ferma per il derby Roma-Lazio. Una sfida sentitissima, che serve ai giallorossi per i punti Champions e ai biancocelesti per provare ad agganciare l'Inter in seconda posizione.

Calciomercato.it ha chiesto ai propri utenti, su Twitter, un pronostico sul match tra la squadra die quella di Simone. Di misura, la spunta la Lazio, che per il 36,9% dei votanti centrerà dunque la dodicesima vittoria di fila in campionato. Ma la gara è in realtà aperta: per il 32,1% potrebbe essere la Roma a vincere, risultato più probabile invece il pareggio per il 31%.