INTER CAGLIARI LAUTARO MARTINEZ SQUALIFICA / Toro di soprannome ma anche di fatto: Lautaro Martinez vede (il) rosso e si infuria. Espulsione per l'attaccante argentino che nel recupero di Inter-Cagliari protesta in maniera scomposta beccandosi prima il giallo e poi il cartellino rosso. Martinez non ha placato le sue proteste neanche al momento di abbandonare il terreno di gioco, trattenuto a stento dai suoi compagni di squadra, Borja Valero su tutti: quando ha lasciato il campo, il calciatore ha continuato ad inveire, dando anche il calcio ad un pallone. Un comportamento che potrebbe aggravare la sua posizione davanti al giudice sportivo: sicuramente Lautaro Martinez salterà la prossima giornata di campionato contro l'Udinese ma la squalifica potrebbe anche anche di due giornate, mettendo a rischio la sua presenza nel derby.

Inoltre, in base a cosa scriverà il direttore di gara sul referto le giornate di stop potrebbero arrivare fino a tre, togliendo l'attaccante a disposizione di Conte anche per la gara contro la Lazio.

Situazione complicata per Conte: anche il tecnico salentino è apparso molto nervoso nel finale di gara e ha deciso di non parlare ai giornalisti. L'allenatore ha lasciato lo stadio scuro in volto senza rilasciare le consuete dichiarazioni, al pari dei calciatori, ad eccezione del capitano Handanovic: l'Inter sceglie il silenzio dopo il pari e le polemiche.

