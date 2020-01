Inter-Cagliari, caos nel finale: espulso Lautaro Martinez, Conte furibondo

INTER CAGLIARI LAUTARO MARTINEZ ESPULSIONE / Finale a dir poco caotico in Inter-Cagliari.

Al 94', con i nerazzurri in attacco per tentare di vincere il match, finito poi poco dopo sull'1-1,ha protestato violentemente con l'arbitroper la mancata concessione di un fallo. Il direttore di gara ha estratto prima il giallo, poi, di fronte alle proteste reiterate del giocatore, ha decretato l'espulsione diretta. Furioso il 'Toro' portato a fatica via dal campo, a fine gara anchee tutta la panchina dell'Inter hanno attorniato l'arbitro protestando a loro volta con molta decisione.