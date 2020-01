SERIE A INTER CAGLIARI / Non sa più vincere l'Inter: contro il Cagliari finisce 1-1 con l'ex Nainggolan che risponde alla rete di Lautaro Martinez. Una rete arriva a 12 minuti dalla fine di una gara in cui la squadra di Conte che ha avuto il pallino di gioco in mano, rischiando però in un paio di circostanze di subire la rete dei sardi (in un'occasione molto bravo Handanovic). Nella prima frazione di gioco, nerazzurri in gol (annullato) con Barella poi al 29' (dopo l'uscita di Skriniar per problemi fisici) la rete che sblocca il match: cross del neo-acquisto Young, colpo di testa di Lautaro Martinez e palla nel sacco.

Grandi polemiche di(ammonito) per una spinta ai danni di Walukiewicz.

Il Cagliari prova subito a reagire ma trova pronto Handanovic. Nella ripresa il copione non cambia: l'Inter fallisce un paio di buone occasioni, sembra avere il controllo della partita, ma l'ex Nainggolan nel finale trova la rete del pareggio con la deviazione decisiva di Bastoni. Inutile l'assalto finale con Lukaku che sfiora la rete del raddoppio. Nel finale espulso Lautaro Martinez. Grande delusione per i nerazzurri che sperano ora in Napoli e Roma per non vedere volar via la Juventus ed essere agguantati dalla Lazio.

INTER-CAGLIARI: 29' Lautaro Martinez (I), 78' Nainggolan (C)

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 51 punti; Inter 48; Lazio 45; Roma e Atalanta 38; Milan e Cagliari 31; Parma 28; Torino e Bologna 27; Verona 26; Fiorentina 25; Napoli e Udinese 24; Sassuolo 22; Sampdoria 19; Lecce 16; Spal, Brescia e Genoa 15.