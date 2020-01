INTER CAGLIARI PAGELLE TABELLINO / L'Inter non sa più vincere in campionato e viene bloccata anche dal Cagliari nel lunch-match di 'San Siro'. All'incornata di Lautaro Martinez al 29' del primo tempo, risponde il destro beffardo di Nainggolan a 12' dalla fine. Cragno tiene in piedi i sardi, con la banda Conte che non riesce a chiuderla e viene punita dal belga, che da ex non esulta. Sensi non brilla a centrocampo, esordio positivo per Young. Lukaku ancora all'asciutto, mentre il 'Toro' perde le staffe nel recupero e viene espulso.

INTER

Handanovic 6,5 - Attento quando viene chiamato in causa. La deviazione di Bastoni lo mette fuori causa sulla conclusione di Nainggolan.

Skriniar s.v. - Costretto a lasciare subito il campo causa influenza (16' Godin 5,5 - Un'altra prova che lascia tanti interrogativi).

De Vrij 6,5 - Dà sicurezza a tutto il reparto. Sempre attento e implacabile sulle palle alte.

Bastoni 5,5 - Qualche distrazione, non sempre disinvolto per una volta. Sfortunato nella deviazione sul destro di Nainggolan.

Young 6,5 - Brilla subito all'esordio l'ex Manchester United. Le sue cavalcate sulla destra strappano gli applausi dei 70 mila di 'San Siro'. Regala a Lautaro l'assist nel gol del vantaggio.

Barella 6 - Solita determinazione e irruenza nel rincorerre gli avversari. Qualche volta difetta in fase di palleggio.

Borja Valero 6 - Non è Brozovic, ma se la cava egregiamente in cabina di regia. Perde lucidità nel finale.

Sensi 5 - Poco presente nel primo tempo, più vispo dopo l'intervallo. Non incanta però come ad inizio stagione: macchinoso in alcune circostanze (82' Sanchez s.v.).

Biraghi 5,5 - Si spinge ad intermittenza in avanti. Nandez gli crea qualche grattacapo sulla corsia di competenza (85' Dimarco s.v.).

Lautaro Martinez 6,5 - Avvio scoppiettante: guizzo da rapace nel portare avanti i suoi. Inscena un duello personale con Cragno, meno arrembante nell'ultima mezz'ora. Nel recupero perde le staffe e viene espulso.

Lukaku 6 - Fa a sportellate con i difensori avversari, apprezzabile il sacrificio per aprire i varchi ai compagni. Ma per la terza gara consecutiva in campionato manca l'appuntamento con il gol.

Allenatore: Conte 5,5 - L'Inter non riesce più a vincere, terzo pareggio di fila. I nerazzurri hanno il demerito di non chiuderla, di non azzannare l'avversario al momento giusto. Eriksen serve come il pane: la Juve può scappare stasera e allontanare i sogni scudetto...

CAGLIARI

Cragno 7 - Rientro incoraggiante dopo il lungo infortunio. Stoppa due volte Lautaro, si fa trovare pronto anche su Lukaku e Biraghi.

Nulla può sull'incornata del 'Toro'.

Faragò 6 - Qualche lettura sbagliata ma niente di clamoroso. Impegna Handanovic con un bel colpo di testa.

Klavan 5,5 - Mette qualche toppa, ma non sempre è pulito negli interventi.

Walukiewicz 5 - Buca l'anticipo sul gol di Lautaro. In perenne difficoltà quando viene puntato dall'argentino.

Pellegrini 6 - Non demerita, duello rusticano con Young sulla destra. Propositivo per tutta la gara: un suo tiro-cross per poco non sorprende Handanovic (76' Mattiello 6 - Dà il suo apporto nel finale).

Nandez 6,5 - In crescita rispetto alle ultime partite, è il più intrapredente del Cagliari nella parte iniziale. Regala un assist al bacio a Simeone, sciupato dall'argentino.

Oliva 5,5 - Cerca di dare ordine in mediana: non sempre ci riesce (74' Castro 6 - Forze fresche nel momento caldo della sfida).

Ionita 6,5 - Prezioso in fase d'interdizione, dà man forte a Pellegrini sulla destra.

Nainggolan 7 - Non incide nel primo tempo, si sveglia nella ripresa. Cuore e polmoni del Cagliari: punisce la sua ex squadra con un potente rasoterra, che trova in Bastoni un prezioso alleato (86' Cigarini s.v.).

Joao Pedro 6 - Si accende ad intermittenza. Bravo nel legare il gioco tra centrocampo e attacco. Utile anche senza acuti.

Simeone 6 - Butta via una ghiotta chance all'inizio. Poi si rimbocca le maniche: non dà punti di riferimento e si mette al servizio della squadra.

Allenatore: Maran 7 - Cagliari tosto e che non si disunisce dopo lo svantaggio. Tutt'altra prestazione rispetto alla disfatta in Coppa Italia: un punto che dà fiducia per il futuro.

Arbitro: Manganiello 4,5 - Direzione da dimenticare. Esce tra i fischi di 'San Siro' e le proteste dei giocatori nerazzuri.

TABELLINO

Inter-Cagliari 1-1 - 29' Lautaro Martinez; 78' Nainggolan (C)

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar (16' Godin), de Vrij, Bastoni; Young, Barella, Borja Valero, Sensi (82' Sanchez), Biraghi (86' Dimarco); Lukaku, Lautaro Martinez. Allenatore: Antonio Conte. A disposizione: Padelli, Berni, Moses, Ranocchia, Esposito, Agoume, D'Ambrosio

Cagliari (4-3-2-1): Cragno; Faragò, Walukiewicz, Klavan, Pellegrini (76' Mattiello); Nandez, Oliva (74' Castro), Ionita; Nainggolan (86' Cigarini), Joao Pedro; Simeone. Allenatore: Rolando Maran. A disposizione: Rafael, Olsen, Birsa, Lykogiannis, Gagliano, Porru

Arbitro: Manganiello (sez. Pinerolo)

VAR: Banti

Ammoniti: Lukaku (I), Barella (C), de Vrij (I)

Espulsi: Lautaro Martinez (I)

Note: recupero 3' e 4'; spettatori 70.465