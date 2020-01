CALCIOMERCATO MILAN SUSO PIATEK PAQUETA / Saranno giorni caldi per il mercato del Milan. Già da domani dovrebbero arrivare novità importanti soprattutto per quanto riguarda le uscite. Sul piede di partenza ci sono Piatek, Suso e Paqueta, oltre che Rodriguez, destinato a vestire la maglia del Fenerbahce.

Ieri in centro a Milano si è tenuto un summit tra l'entourage di Piatek e la dirigenza rossonera: l'attaccante polacco non è sceso in campo nemmeno venerdì scorso contro il Brescia. Con l'arrivo di Ibrahimovic sono diventate tante le panchine dell'ex Genoa, che ha chiesto chiarezza in merito al suo futuro. Il Milan è pronto a privarsene - ma non forzerà la sua uscita - ma servono almeno 30 milioni di euro. La pista più percorribile resta quella inglese, dove Tottenham (meta preferita dal giocatore) e Aston Villa vogliono provarci. Gli Spurs hanno riallacciato i contatti per provare a regalare un nuovo attaccante a Mourinho.

LEGGI ANCHE ---> Calciomercato Milan, futuro Piatek: summit con l'agente in corso

Altra situazione da tenere d'occhio è quella legata a Suso.

L'unica pista percorribile è quella che porta lo spagnolo in patria e più precisamente al. Servono almeno 20 milioni di euro, lo stesso calciatore - convinto che la sua avventura al Milan sia ormai chiusa - sta spingendo per lasciare fin da subito. L'affare può andare in porto se il club rossonero avrà la garanzia di incassare i soldi richiesti. Difficile dunque che si chiuda sulla base di un prestito con diritto di riscatto.

Situazione più complicata, invece, quella legata a Paqueta. Ad oggi il Psg non va oltre i 20 milioni di euro. La sua cessione - con il Milan che non vorrebbe fare minusvalenza - resta la più complicata e allo stesso tempo è la situazione più difficile da gestire: l'ex Flamengo dopo il mal di pancia mostrato nei giorni scorsi non può rimanere agli ordini di Pioli e anche per questo può prendere piede l'idea prestito secco se non si dovessero trovare alternative.

In entrata, invece, è caldo - come raccontato nelle scorse ore - il nome di Florentino del Benfica. Parti a lavoro per trovare la giusta quadra.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato, Under-Milan: la Roma non cambia idea. Ultime CM.IT

Calciomercato Milan, Suso in uscita: gioco di incastri con Siviglia e Benfica