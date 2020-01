CALCIOMERCATO INTER RADU GENOA NIZZA / L'Inter, in attesa di sistemare gli ultimi dettagli per l'arrivo di Eriksen, lavora pure sul fronte cessioni in questi ultimi giorni prima del gong della finestra invernale del mercato.

Oltre a, ancora out per il match contro ile che non rientra più nei piani di Antonio, nelle prossime ore la dirigenza nerazzurra dovrebbe definire anche la nuova destinazione di Ionut

Il giovane portiere rumeno lascerà il Genoa dopo il ritorno in Liguria di Perin e presto potrebbe accasarsi al Nizza, sempre con la formula del prestito. Il giocatore, insieme ad uno dei suoi agenti, è presente in tribuna per la sfida tra Inter e Cagliari: facile pensare ad un summit con Marotta e Ausilio e avere così il via libera per la nuova avventura del 22enne estremo difensore.