INTER CAGLIARI SKRINIAR GODIN / Subito un problema fisico per l'Inter: Antonio Conte ha dovuto effettuare la prima sostituzione al 17' del primo tempo.

Milanè stato costretto a chiedere il cambio per un problema fisico: al suo posto il tecnico salentino ha mandato in campo, inizialmente escluso dalla formazione titolare per fare spazio a. Il cambio è dovuto ad un malessere dovuto a sindrome influenzale: il difensore slovacco è quindi recuperabile per la gara di coppa Italia contro la Fiorentina in programma mercoledì a Firenze.