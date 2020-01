INTER CAGLIARI VOTI TABELLINO PRIMO TEMPO / Basta finora lo squillo di Lautaro Martinez - tra le proteste del Cagliari per una spinta in area di rigore - all'Inter per avere la meglio della squadra di Maran dopo il primo tempo del lunch-match della 21a giornata di Serie A. Spietato l'attaccante argentino, all'11° centro in campionato (16 reti totali in stagione), nel battere il rientrante Cragno, bravo comunque a respingere altre due sortite dello scatenato 'Toro' nerazzurro. Male il baby Walukiewicz nel Cagliari, non riesce ad incidere l'ex Nainggolan. Tra i nerazzurri esordio positivo per Young, autore dell'assist per il colpo di testa vincente di Lautaro. Tegola per Conte: out dopo soli 16' Skriniar per infortunio.

INTER

Handanovic 6,5

Skriniar s.v.

(16' Godin 6)

De Vrij 6,5

Bastoni 6

Young 6,5

Barella 6

Borja Valero 6

Sensi 5,5

Biraghi 5,5

Lautaro Martinez 7

Lukaku 6

Allenatore: Conte 6,5

CAGLIARI

Cragno 6,5

Faragò 6

Klavan 5,5

Walukiewicz 4,5

Pellegrini 6

Nandez 6,5

Oliva 6

Ionita 6

Nainggolan 5,5

Joao Pedro 6

Simeone 5

Allenatore: Maran 5,5

Arbitro: Manganiello 5,5

TABELLINO

Inter-Cagliari 1-0 - 29' Lautaro Martinez

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar (16' Godin), de Vrij, Bastoni; Young, Barella, Borja Valero, Sensi, Biraghi; Lukaku, Lautaro Martinez. Allenatore: Antonio Conte. A disposizione: Padelli, Berni, Sanchez, Moses, Ranocchia, Dimarco, Esposito, Agoume, D'Ambrosio

Cagliari (4-3-2-1): Cragno; Faragò, Walukiewicz, Klavan, Pellegrini; Nandez, Cigarini, Ionita; Nainggolan, Joao Pedro; Simeone. Allenatore: Rolando Maran. A disposizione: Rafael, Olsen, Mattiello, Cigarini, Birsa, Lykogiannis, Castro, Gagliano, Porru

Arbitro: Manganiello (sez. Pinerolo)

VAR: Banti

Ammoniti: Lukaku (I)

Espulsi:

Note: recupero 3'