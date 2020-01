INTER ERIKSEN MAROTTA / "Sono ottimista": Giuseppe Marotta ha parlato così della trattativa con il Tottenham per Eriksen. L'amministratore delegato dell'Inter intervenuto a 'DAZN' prima della gara con il Cagliari ha fatto il punto sulla trattativa: "Non ci nascondiamo, è da tempo che stiamo negoziando con il Tottenham. Sono ottimista, spero di concludere il più in fretta possibile. Sono fiducioso che si possa risolvere nei prossimi giorni".

Come raccolto da Calciomercato.it, non è ancora certo che il danese domani sbarchi in Italia anche se le parti sono al lavoro per sistemare i dettagli il prima possibile.

Sulla gara con i sardi, il dirigente ha affermato: "Tutte le partite sono importanti, indipendentemente dal blasone dell'avversario. Oggi dobbiamo giocare con la stessa determinazione di sempre. I nuovi arrivi sono professionisti importanti, bisogna dargli il giusto tempo per ambientarsi. Le parole di Conte sono realistiche e normali, che fanno parte della dinamica comunicativa di un allenatore molto bravo e preparato".

Tornando ad Eriksen, Marotta ha spiegato: "Cessione dopo l'arrivo di Eriksen? Intanto arriva un buon giocatore, poi sulle dinamiche di questa finestra di mercato ragioniamo e vedremo con gli altri dirigenti".