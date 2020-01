CALCIOMERCATO INTER ERIKSEN / Sale l'attesa per l'arrivo di Eriksen in Italia: il danese è prossimo a vestire la maglia dell'Inter ma, secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, il suo sbarco in Italia previsto per domani non è sicuro. Le due società sono al lavoro per sistemare gli ultimi dettagli con la società nerazzurra che sta facendo di tutto per definire l'operazione a brevissimo, completare lo scambio dei documenti in giornata e consentire al trequartista di arriva lunedì per iniziare l'iter di visite mediche e firma.

Per il momento, dalla società nerazzurra filtrano informazioni secondo cui le visite non sarebbero state ancora fissate.

A conferma della volontà di chiudere il prima possibile l'operazione, le parole dell'amministratore delegato nerazzurro Giuseppe Marotta che prima del match con il Cagliari, ai microfoni di DAZN, ha espresso ottimismo sulla buona conclusione dell'affare. Calciomercato.it aveva anticipato già il 10 gennaio il possibile arrivo di Eriksen all'Inter entro la sessione invernale.