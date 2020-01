CALCIOMERCATO MILAN RAIOLA DONNARUMMA / È ripresa la guerra mediatica tra il Milan e Mino Raiola con al centro il futuro di Gigio Donnarumma. A buttare la bomba è stato nuovamente l'agente del portierone rossonero dopo il match contro il Brescia e le dichiarazioni non sono piaciute a Boban e Maldini.

Nei colloqui persi è parlato anche di, ma le parti sono sembrate subito distanti tra la richiesta di 7 e la proposta di mantenere, se non abbassare, i 6 milioni attuali. Clicca qui per restare aggiornato.

Come riporta 'Tuttosport', se non arriverà la firma sul rinnovo di contratto sarà inevitabile pensare a una cessione del portiere classe '99 in estate. Senza neanche considerare che invece qualche mese successivo Gigio sarebbe libero di andare via a zero. Con un danno incalcolabile per il Milan, visto che ora Donnarumma è tornato a valere 70-80 milioni. Chissà che la Juve non torni alla carica, ma a queste condizioni l'addio ai rossoneri è inevitabile.