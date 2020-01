INTER CAGLIARI FORMAZIONE / Inter e Cagliari sono quasi pronte per scendere in campo nel match della 21a giornata di Serie A, in programma a 'San Siro' alle ore 12,30. Considerando le assenze sulle corsie esterne, Antonio Conte ha deciso di affidarsi subito a Young, che giocherà da titolare come esterno destro. Tra i sardi, invece, da registrare il ritorno tra i pali di Cragno, reduce dai postumi di un grave infortunio: clicca qui per ulteriori aggiornamenti.

Queste le formazioni ufficiali di Inter-Cagliari:

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Young, Barella, Borja Valero, Sensi, Biraghi; Lukaku, Lautaro Martinez.

CAGLIARI (4-3-2-1): Cragno; Faragò, Walukiewicz, Klavan, Pellegrini; Nandez, Oliva, Ionita; Nainggolan, Joao Pedro; Simeone

