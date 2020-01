Inter, 130 milioni per il mercato: dopo Eriksen e Giroud pronto un altro colpo

CALCIOMERCATO INTER ERIKSEN CONTE SUNING / Continua il botta e risposta tra i dirigenti dell'Inter e Antonio Conte, che ieri ha mandato in scena l'ennesima lamentela per il calciomercato.

Nonostante tutto, però, considerando anche il costo di(75-80 milioni tra cartellino, ingaggio e commissioni)ha speso qualcosa come 130 milioni di euro in questa finestra invernale. Non solo, perché oltre al danese e a, a centrocampo potrebbe arrivare anche un altro giocatore. Questo nel caso in cui venisse ceduto Matias, su cui è forte il pressing dell'