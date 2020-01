CALCIOMERCATO JUVENTUS EMRE CAN BORUSSIA DORTMUND / La Juventus accelera in uscita. Oltre a De Sciglio, sono ore calde anche per la cessione di Emre Can che non è stato convocato per la gara di stasera con il Napoli. Il tedesco è ai margini, impiegato pochissimo da Sarri, ma non per questo i bianconeri hanno intenzione di svenderlo.

, come scrive 'Tuttosport', continua a pretendere almeno 30-35 milioni di euro, che sarebbero tutti di plusvalenza.

Lo stesso Emre Can spingerebbe per il ritorno in Germania, più precisamente al Borussia Dortmund. I gialloneri si sono tenuti bassi nei primi sondaggi, ma dovrebbe essere previsto un rilancio. La Juve, intanto, spera nell'Inghilterra e qualcosa potrebbe muoversi: la pista Manchester United è freddina, il Tottenham ha fatto un tentativo in prestito, ovviamente respinto, e Mourinho potrebbe dare il via a una nuova offensiva mentre ci pensa anche l'Everton. Con l'addio di Emre Can si potrebbe puntare su Bernardeschi come mezzala, anche perché difficilmente si riaprirà lo scambio con Rakitic.