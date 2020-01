NAPOLI JUVENTUS SARRI / "Sarri gobbo ba****do! Sulla Juve ne hai dette tante ma poi ti sei calato le mutande". Il messaggio shock è apparso nelle ultime ore all'esterno dello stadio 'San Paolo', dove stasera è in programma l'attesa sfida di Serie A tra Napoli e Juventus.

Così, come già si paventava alla viglia, l'accoglienza per il tecnico bianconero è stata molto dura, considerando anche gli insulti piovuti ieri sera, quando il pullman bianconero ha fatto il suo ingresso nella città napoletana. A Sarri non vengono perdonate tante frasi del passato azzurro, quando i torinesi erano i suoi principali rivali nella lotta scudetto. Clicca qui per restare aggiornato.

