Calciomercato Napoli, prima Politano poi la rivoluzione: si salvano in tre

CALCIOMERCATO NAPOLI POLITANO ALLAN / Il Napoli ha sostanzialmente concluso il suo calciomercato invernale e il botto finale sarà, a meno di clamorosi ribaltoni, Matteo Politano. L'esterno dell'Inter è atteso domani mattina a Villa Stuart per le visite mediche e poi è prevista la firma nella sede di Filmauro sul contratto di 4 anni e mezzo che prevede un ingaggio da 2 milioni a stagione più 200mila di bonus. Gli azzurri non faranno altre operazioni, a meno di occasioni particolari a sinistra o in avanti, subordinate alle uscite. Ghoulam e Llorente nello specifico, ma a bloccare tutto c'è in questo caso l'ingaggio decisamente oneroso dei due calciatori.

In estate il Napoli darà il via alla rivoluzione, con Callejon che non ha trovato l'intesa per il rinnovo con la società e andrà via (c'è l'Espanyol). Mertens, invece, vorrebbe restare anche dopo la carriera da calciatore comprendendo nel rinnovo un bonus di riacquisto del cartellino del valore di 5 milioni. In questo caso un punto d'incontro potrebbe arrivare, anche considerando che il belga potrebbe diventare un ponte importante tra Napoli e il suo paese per far arrivare i talenti fiamminghi al 'San Paolo'. I partenopei hanno intenzione di puntare su alcuni senatori per ricostruire il progetto e questi sarebbero lo stesso Mertens, ma anche Ospina e Allan, che sarà out per la sfida di stasera con la Juve. Giuntoli avrebbe trovato una soluzione con gli agenti di questi ultimi per un prolungamento fino al 2024. Inter, Juve e PSG sono in attesa per il brasiliano.