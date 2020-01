CALCIOMERCATO MILAN SUSO SIVIGLIA / Il Milan, dopo aver trovato la terza vittoria consecutiva a Brescia, deve accelerare anche sul calciomercato e soprattutto in uscita. Ci sono da risolvere le matasse legate a Suso, Piatek e Paqueta per cui si attendono più che altro proposte concrete, anche sei giorni a disposizioni sono ormai pochissimi.

Come riporta 'La Gazzetta Sportiva', per lo spagnolo è tornato alla carica ilche già lo aveva cercato in estate.

Ma tutto ruota intorno alla formula dell'operazione, che potrebbe dare la liquidità necessaria all'arrivo di Florentino Luis per cui ci sono contatti continui. I rossoneri scenderebbero fino a 25-30 milioni (rispetto ai 40 della clausola), ma l'obiettivo primario sarebbe monetizzare: per questo Suso potrà partire solo se dopo il prestito scatterà l'obbligo di riscatto a obiettivi facilmente raggiungibili. La proposta iniziale del Siviglia di diritto di riscatto è stata quindi rimodulata secondo queste condizioni e le parti sono al lavoro. Più complicata la pista Roma, che non andrebbe oltre il diritto. Discorso simile per Piatek, che è sul mercato ma il Milan non accetterà offerte al di sotto dei 30 milioni a titolo definitivo, altrimenti sarà tutto rinviato a giugno.