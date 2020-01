Calciomercato Inter, il sogno diventa realtà: Eriksen domani a Milano per le visite

CALCIOMERCATO INTER ERIKSEN ARRIVO VISITE / L'Inter comincia davvero a realizzare un sogno. Christian Eriksen corre veloce verso i nerazzurri e gli indizi sono ormai davvero tanti.

Ieri il danese non è andato neanche in panchina con il Tottenham nel match contro il Southampton e domani - scrive 'La Gazzetta Sportiva' - si sottoporrà alle visite mediche a Milano. Anche Joséha ufficializzato in qualche modo l'addio di Eriksen: "Una cosa del genere non dovrebbe verificarsi il 25 gennaio, non è carino. Anche se il giocatore è stato molto professionale fin da subito e anche il Tottenham non è da biasimare". Dichiarazioni che gli sono costati gli attacchi da parte dei tifosi dell'Inter