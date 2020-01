CALCIOMERCATO ROMA MILAN PEREZ PAQUETA SUSO / La Roma continua a lavorare per regalare a Fonseca il sostituto di Zaniolo sulla fascia destra.

Il nome è quello di Carlesdel, per cui si dovrebbe chiudere sulla base di un prestito con riscatto da decidere e i blaugrana che potrebbero dare il via libera al semplice diritto. Per lui, però, c'è anche la concorrenza di. Se non dovesse andare in porto la trattativa per lo spagnolo, come riporta 'La Gazzetta Sportiva', i giallorossi busserebbero a. I nomi in questo caso graditi asarebbero quelli di. Il brasiliano, infatti, - attualmente al centro di un caso per la richiesta di non essere convocato - secondo la Roma potrebbe giocare sia da centrocampista che da attaccante esterno e in questo senso rappresenta un po' una sorpresa.