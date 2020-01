TORINO ATALANTA CAIRO MAZZARRI RITIRO / Il Torino si lecca ancora le ferite dopo l'umiliazione del 7-0 subito in casa contro l'Atalanta, il ko peggiore della storia granata davanti al proprio pubblico.

Proprio ai suoi tifosi si rivolge Urbanoall'uscita dello stadio: "Chiediamo scusa ai tifosi per questa partita che è stata indecente. Ora andiamo in ritiro per riflettere su tutti gli errori commessi e ripartire. In questo momento è inutile aggiungere altro. Ultimatum a? No, nessun ultimatum".

