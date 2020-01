Calciomercato Juventus, manca solo il sì di Kurzawa per lo scambio col PSG

CALCIOMERCATO JUVENTUS DE SCIGLIO KURZAWA PSG / Juventus e PSG continuano a trattare.

Lo scambio di terzini tra De Sciglio e Kurzawa sembrava veramente ai dettagli, salvo poi far registrare una frenata nella giornata di ieri a causa - come anticipato da Calciomercato.it - di alcune offerte dalla. Intanto - scrive 'Tuttosport' - il giocatore italiano ha già dato il suo ok al trasferimento e ha trovato l'intesa con i francesi: mancherebbe, dunque, solo il sì diche gradisce la Juve ma valuta le avances inglesi, allettanti anche a livello di ingaggio (è in scadenza)., tecnico del, ha ammesso la trattativa: "Ho dato l'ok allo scambio, ma non c'è niente di deciso e si continua a trattare".