CALCIOMERCATO INTER GIROUD VECINO EVERTON RADU / Non solo il Cagliari. L'Inter continua a pensare al calciomercato in questa ultima settimana di trattative. Saranno giorni decisivi per Marotta, che intanto è a un passo dal cedere Ionut Radu (tornato dal Genoa) al prestito al Nizza per 18 mesi.

Non solo, perché nel frattempo si avvicina anche Olivier Giroud

Il nodo con il Chelsea resta il costo del cartellino, con una richiesta iniziale di 10 milioni: come riporta 'La Gazzetta Sportiva', è probabile che si chiuda a metà strada mentre c'è da tempo l'accordo tra i nerazzurri e il calciatore per un contratto fino al 30 giugno 2022. I movimenti in casa Inter potrebbero non essere finiti e un centrocampista dovrebbe entrare se Vecino dovesse uscire. Dopo il nulla di fatto con Lazio, Tottenham e Napoli, Marotta ha ricevuto un'offerta da parte dell'Everton a titolo definitivo. L'uruguaiano ha dato l'ok ad Ancelotti, i nerazzurri chiedono 20 milioni e la trattatva è agli inizi. L'ex Fiorentina non è stato convocato - come chiarito anche da Conte - , al suo posto arriverà qualcuno solo se sarà un'occasione: come Vidal, insomma.