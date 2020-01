Calciomercato Torino, Mazzarri a rischio | Arriva la decisione

CALCIOMERCATO TORINO MAZZARRI/ Una sconfitta decisamente pesante per il Torino di Walter Mazzarri, sconfitto per sette a zero da una super Atalanta guidata dalla tripletta di Josip Ilicic e dai due gol siglati nel finale da Luis Muriel.

Per le ultime notizie sul calciomercato del campionato italiano di Serie A---> clicca qui!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Calciomercato Torino, Mazzarri contestato: "Riflessioni ma non lascio"

Nonostante la panchina del tecnico toscano sembri a rischio, stando a quanto riportato da 'Sky Sport' Mazzarri dovrebbe essere confermato alla guida del Torino, almeno per la prossima sfida. Confronto dunque che avrebbe avuto positivo con la società e con Urbano Cairo in prima persona.