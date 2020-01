CALCIOMERCATO TORINO MAZZARRI / "Non lascio": Walter Mazzarri nel mirino dei tifosi dopo la disfatta del Torino in casa contro l'Atalanta non ha intenzione di dimettersi. "Si deve parlare in società e fare il punto - le sue parole a 'Sky' -, ci siamo già visti e ora ci rivediamo e staremo fino a tarda notte, è normale dopo una prestazione del genere. Bisogna riflettere, vedere, confrontarci e capire.

Io parlo per tutti, non so se voleva venire il capitano a dare le scuse ai tifosi, e c'è poco da dire e provare a sterzare. Io nelle difficoltà non lascio mai, venivamo da tre vittorie, si è perso a, oggi c'è da fare delle riflessioni tutti, e credo che si possa solo risalire".

Il tecnico è da tempo contestato dai tifosi che chiedono il suo allontanamento: anche stasera dopo la gara i cori contro Mazzarri sono più gettonati da parte delle decine dei tifosi che stanno evidenziando il loro malcontento all'uscita dallo stadio.