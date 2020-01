VOTI E TABELLINO DI TORINO-ATALANTA: Ilicic da dieci! Izzo horror

VOTI TABELLINO TORINO ATALANTA/ Una super vittoria per l'Atalanta di Gasperini ed un'imbarcata da dimenticare per il Torino di Mazzarri nel match dell'Olimpico Grande Torino terminato 7-0 per la squadra ospite. Da sottolineare la super prestazione di Ilicic, autore anche di una rete da centrocampo. Per le ultime notizie sulla Serie A---> clicca qui!

TORINO

Sirigu 7

Izzo 2,5

Nkoulou 4

Djidji 4,5

De Silvestri 5

Lukic 3

Meite 5

Laxalt 4. Dal 66' Millico 6

Verdi 4. Dal 79' Edera S.V.

Berenguer 5. Dal 78' Lyanco S.V.

Belotti 5,5

All. Mazzarri 3

ATALANTA

Gollini 6,5

Toloi 7

Palomino 7,5

Djimsiti 6

Hateboer 6,5

Freuler 6,5

De Roon 7. Dal 60' Pasalic 6

Gosens 7,5. Dall'82' Muriel 7,5

Gomez 7,5

Ilicic 10.

Dal 70' Malinovskyi 6,5

Zapata 7,5

All. Gasperini 9

ARBITRO: Guida 7

TABELLINO

Torino-Atalanta 0-7

Torino (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Djjdji; De Silvestri, Meitè, Lukic, Laxalt (21' st Millico); Verdi (34' st Edera), Berenguer (33' st Lyanco); Belotti. A disp.: Ujkani, Rosati, Iago Falque, Singo, Bremer, Adopo. All.: Mazzarri

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon (15' st Pasalic), Freuler, Gosens (37' st Muriel); Gomez, Ilicic (25' st Malinovskyi); D.Zapata.

A disp.: Rossi, Sportiello, Caldara, Piccoli, Da Riva, Okoli. All.: Gasperini

Arbitro: Guida (Torre Annunziata)

Marcatori: 17' Ilicic (A), 29' Gosens (A), 46' rig. Zapata (A), 8' st Ilicic (A), 9' st Ilicic (A), 41' st rig. Muriel, 43' st Muriel (A)

Ammoniti: De Roon, Hatebour (A), Sirigu, Izzo (T)

Espulsi: Izzo, Lukic (T)