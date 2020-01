TORINO ATALANTA ILICIC / Un colpo di genio, una conclusione chirurgica che dopo aver percorso circa cinquanta metri va a infilarsi alle spalle di Sirigu: Josip Ilicic si prende la scena in Torino-Atalanta e non soltanto per la tripletta con la quale mette la sua firma nel 7-0 nerazzurro. E' suo il gol più bello della serata, la segnatura che si candida come rete dell'anno: punizione poco dopo la linea di metà campo, Ilicic guarda il portiere granata fuori dai pali e calcia subito, dipingendo una traiettoria vincente.

Una rete che è subito un tuffo nei ricordi perché di gol da metà campo la storia della Serie A ne offre diversi: si può partire da Diego Armando Maradona in un Napoli-Lazio con una conclusione dalla trequarti che infiamma il San Paolo. Salto nel tempo per un altro sudamericano con il sinistro magico: Alvaro Recoba e il suo gol in Inter-Empoli del 26 gennaio 1998 o ancora CristianVieri, sempre con l'Inter. Altro ricordo, altra magia: quella di Mascara in un Palermo-Catania del 2009. Una lista lunga che vede inseriti anche Destro con la sua rete in un Roma-Verona, Fabrizio Miccoli (Palermo-Udinese), Stankovic con la maglia dell'Inter e Fabio Quagliarella, immancabile quando si tratta di gol speciale. E anche nomi un po' a sorpresa come Marcolini (con il Chievo) e Emerson, in un Cagliari-Livorno del 2014: una bordata dalla trequarti. Potenza, tecnica, genio, sorpresa: tutte le caratteristiche per finire negli annali della Serie A con gol da cineteca...gol da oggi anche alla Ilicic.

