CALCIOMERCATO JUVENTUS DE SCIGLIO KURZAWA / Piccola frenata nella trattativa tra Juventus e Paris Saint-Germain per lo scambio tra Mattia De Sciglio e Layvin Kurzawa. Come raccolto da Calciomercato.it, l'ostacolo è rappresentato dalle offerte che l'esterno francese ha ricevuto dalla Premier League: interessamenti che hanno portato ad un rallentamento nell'operazione sull'asse Parigi-Torino che non dovrebbe però mettere a rischio l'affare.

Per le parti in causa resta la volontà di chiudere nei prossimi giorni ma servirà più tempo del previsto.

LEGGI ANCHE --->Calciomercato Juvetnus, De Sciglio-Kurzawa ai dettagli: le ultime di CM.IT

Intanto De Sciglio non è stato convocato per la sfida tra Napoli e Juventus di domenica sera: un'assenza che la società motiva con il mancato recupero dall'infortunio che ha fermato il terzino ex Milan nelle ultime settimane.