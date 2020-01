CALCIOMERCATO TORINO MAZZARRI / Un tracollo inatteso, una figuraccia di cui resterà traccia nella stagione granata: brutto sabato sera per il Torino, travolto 7-0 dall'Atalanta di Gasperini in casa. Una disfatta che ha mandato su tutte le furie i tifosi granata, il cui umore già non era dei migliori dopo l'ultimo ko contro il Sassuolo.

Sul banco degli imputati Walter, il cui rapporto con la piazza negli ultimi tempi non è dei migliori: tanti fischi per lui e i calciatori granata con il secondo tempo che si è giocato in un clima surreale.

Un doppio pesante ko che arriva dopo un periodo positivo per il Torino, ma le modalità della sconfitte, soprattutto quella di questa sera, potrebbero lasciare degli strascichi sul futuro dello stesso allenatore toscano. Già in bilico ad inizio stagione, la panchina di Mazzarri torna a scricchiolare sotto i colpi di Ilicic, Gosens e Zapata: dovesse arrivare l'esonero i sostituti possibili sono De Biasi, Prandelli, ma anche l'ex ct Under 21 Di Biagio e Ballardini. La classifica lascia intatte le speranze europee dei granata, ma prestazioni come quella di stasera minano l'umore della squadra e la fiducia della piazza. E Mazzarri torna a sentirsi a rischio...