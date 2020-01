NAPOLI JUVENTUS VIDEO / La Juventus è a Napoli dove domani sarà di scena al 'San Paolo' contro gli azzurri di Rino Gattuso: match molto sentito anche perché sarà la prima volta di Maurizio Sarri contro la sua ex squadra.

L'approdo in bianconeri del tecnico di Figline, così come fu quello di, ha creato molto malumore nella piazza partenopea e c'è attesa per scoprire quale sarà l'accoglienza del popolo napoletano nei confronti dell'ex 'comandante'. Intanto una decina di tifosi e curiosi ha atteso l'arrivo del pullman fuori l'albergo che ospiterà la Juventus.